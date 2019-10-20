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Делегация Свердловской области возложила венки у стелы «Минск – город-герой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Делегация Свердловской области приняла участие в церемонии памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В честь воинов-победителей цветы и венки легли к подножью стелы «Минск – город-герой». Завершила ритуал минута молчания.
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Новости Беларуси. Делегация Свердловской области приняла участие в церемонии памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Это надежный партнёр для...
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