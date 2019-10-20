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Делегация Свердловской области возложила венки у стелы «Минск – город-герой»

21.10.2019 14:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Делегация Свердловской области приняла участие в церемонии памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области

В честь воинов-победителей цветы и венки легли к подножью стелы «Минск – город-герой». Завершила ритуал минута молчания.

Делегация Свердловской области возложила венки у стелы «Минск – город-герой»

Делегация Свердловской области возложила венки у стелы «Минск – город-герой»

Делегация Свердловской области возложила венки у стелы «Минск – город-герой»

Делегация Свердловской области возложила венки у стелы «Минск – город-герой»

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Делегация Свердловской области приняла участие в церемонии памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Это надежный партнёр для...
 
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