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Под Гродно микроавтобус Volkswagen опрокинулся после ДТП. Водитель погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В пригороде Гродно случилось серьезное ДТП.
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Предварительно, за рулем автомобиля Mazda находился 74-летний водитель. Он не убедился в безопасности маневра при выезде со второстепенной дороги и не предоставил преимущество микроавтобусу Volkswagen. Произошло столкновение.
После удара микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Водитель транспортного средства был зажат автомобилем. В результате случившегося 53-летний мужчина скончался от травм.
Проводится проверка, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства ДТП.
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Новости Беларуси. В пригороде Гродно случилось серьезное ДТП. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла 21 октября утром. ...
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