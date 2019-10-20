ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Гродно микроавтобус Volkswagen опрокинулся после ДТП. Водитель погиб

21.10.2019 14:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В пригороде Гродно случилось серьезное ДТП.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла 21 октября утром.  

Предварительно, за рулем автомобиля Mazda находился 74-летний водитель. Он не убедился в безопасности маневра при выезде со второстепенной дороги и не предоставил преимущество микроавтобусу Volkswagen. Произошло столкновение.  

Под Гродно микроавтобус Volkswagen опрокинулся после ДТП. Водитель погиб
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

После удара микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Водитель транспортного средства был зажат автомобилем. В результате случившегося 53-летний мужчина скончался от травм.  

Проводится проверка, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства ДТП.   

В начале октября в Ошмянском районе маршрутка с пассажирами врезалась во встречный автомобиль (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В пригороде Гродно случилось серьезное ДТП.   По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла 21 октября утром.   ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мстиславском районе россиянка на Ford вылетела в кювет: пострадали пассажиры - женщина и ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика