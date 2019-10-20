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Не приходя в сознание. В больнице Зельвы умерла избитая отцом девочка

21.10.2019 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Зельве от полученных травм скончалась избитая отцом 4-летняя девочка. За двое суток она так и не пришла в сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Не приходя в сознание. В больнице Зельвы умерла избитая отцом девочка

У ребенка была серьезная черепно-мозговая травма, на теле – множественные синяки.

Не приходя в сознание. В больнице Зельвы умерла избитая отцом девочка

Напомним, увечья девочка получила от рук своего отца из-за того, что ослушалась его. По данным следствия, мужчина наносил удары руками и ногами, бросал ребёнка в стену, после чего малышка потеряла сознание. Испугавшись, отец вызвал скорую помощь. 25-летний мужчина задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Новости Беларуси. В Зельве от полученных травм скончалась избитая отцом 4-летняя девочка. За двое суток она так и не пришла в сознание, сообщили в программе Новости...
 
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