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«С понедельника ты производишь диваны»: откровения белорусских бизнесменов

21.10.2019 15:40 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ксения Собчак, Евгений Черняк, Игорь Манн, Александр Фридман, МТБанк  и семь тысяч белорусских предпринимателей. Всех их объединили Big Money. А если точнее – состоявшийся 19 октября в Минске практический бизнес форум "Бизнес-Пробуждение: Big Money", на котором и обсуждали, как эти самые большие деньги заработать.

Звездный состав спикеров оправдал ожидания – было интересно, познавательно и энергично. Десятки идей, мыслей и рекомендаций были записаны в блокноты. Многие – с пометкой «сделать в понедельник».

«Нет ничего сложнее, чем вводить новшества. Потому что у новшества есть вялые сторонники и активные противники. Сторонники не уверены, что станет лучше, а противники уверены, что станет хуже», - пусть эту мысль Александр Фридман позаимствовал у Макиавелли, но актуальна она и сегодня.

А как вам рекомендация от Игоря Манна: «Любить клиента надо с выгодой для себя»? К сожалению, многие из нас об этом забывают и либо любят клиента, либо ищут выгоду.

«Либо вы строите из себя и карьеры бренд, либо проиграете», - это уже цитата от  несравненной Ксении Собчак – человека, который превратил свое имя в бренд первой величины.

«Никогда не тратьте время на людей, которые врут. Это один шаг до предательства. Время – это самый ценный и невосполнимый ресурс. Поэтому рядом с вами должны быть честные, хорошие люди», - бесценный совет от Евгения Черняка.

Но, безусловно, самым ярким событием конференции стала панельная дискуссия, которую, по-хорошему, стоило бы назвать ток-шоу: ведь модератором стал известный украинский бизнесмен и ведущий самого популярного youtube-канала о бизнесе (Big Money) Евгений Черняк! Ну а участниками стали акулы белорусского бизнеса Сергей Вайнилович и Виктор Прокопеня. И не только: Евгений Черняк дал возможность презентовать себя нескольким предпринимателям из зала и выбрал двоих, которые также заняли места на сцене.

Говорили откровенно о главных «болезнях» и проблемах бизнеса, отвечали на вопросы из зала и Инстаграма Виктора Прокопени. «Скорость или концентрация?», «Что делать, когда кассовый разрыв и кончились деньги?», «Готовы ли вы стать репродуктивным донором?» (спойлер: ни один предприниматель, находившийся на сцене, не согласился).

А настоящей «звездой» этого импровизированного ток-шоу стал бизнесмен из зала, производящий батончики мюсли. Он на 100% использовал выпавший ему шанс и успел за несколько минут: прорекламировать свое производство и его возможности, пригласил всех в свой инстаграм и даже предложил партнерство Сергею Вайниловичу.

- Нет, мы не занимаемся фуд-ритейлом! – открестился совладелец онлайн-гипермаркета «21 век».

- А что ты готов продавать? Что нужно? – подыграл Евгений Черняк участнику из зала.

- Мы готовы продавать диваны – 5 тысяч в месяц, - признался Сергей.

- Все, теперь мы с тобой партнеры, - договорился Евгений Черняк с производителем батончиков. – И с понедельника ты выпускаешь диваны!

Эта сценка, которая изрядно повеселила зал, тем не менее, стала наглядным практикумом по предпринимательству: не стесняться использовать все возможности для своего продвижения и в течение минуты, наткнувшись на проблему или отказ, найти возможность обойти их и получить еще один шанс.

А что говорили большие акулы бизнеса? Представляем короткую выдержку.

Виктор Прокопеня:

«В современном мире главное – знания и желание учиться постоянно. А не деньги или бизнесы. Я не могу не идти на работу. В жизни иногда наступает момент, когда ты понимаешь, что ты не зарабатываешь деньги, а именно «предпринимаешь». И не можешь этого не делать, как художник не может не рисовать.

***

«Одна из самых больших проблем -  на постсоветском пространстве многие топ-менеджеры думают, что они здесь самые великие. Современный успешный лидер - это человек, который может организовать команду. Который со всеми дружит. История о том, что вот я один великий и прекрасный, всего сам добился – она в прошлом. Про нее можно забыть, как про страшный сон. Без дружбы построить бизнес в современном мире нельзя.

***

«За любым бизнесом стоит математика. И если вы об этом забываете, перестаете об этом думать - начинаются проблемы. Бабах – и деньги кончились. Есть очень много компаний, которыми руководят умные люди. Но часто, когда они сталкиваются с какой-то математической проблемой, понимают, что ж**а, то игнорируют ее. Начинают думать о чем-то другом, вместо того, чтобы взять и разобраться. К сожалению, так устроен наш мозг».

***

«Новый сильный пол – это женщины. Они лучше учатся и более успешны. Биологически и эволюционно мужчина фокусируется на чем-то одном. А женщины могут держать фокус на огромном количестве вещей. Поэтому, учитывая, что мир очень сильно усложняется, идея в том, что женщины к этому более приспособлены, чем мужчины. И это очень похоже на правду. Мы это видим. Думаю, лет через 20 мы будем отвечать на вопросы, вроде: «Мужчины еще что-то могут?»

Сергей Вайнилович:

Меня бабушка и дедушка учили – семь раз отмерь, один отрежь. Так вот, в современном мире надо делать наоборот: пока они меряют, ты уже отрезал! Сейчас мир так быстро меняется, что надо мгновенно реагировать на обратную связь, которую ты получаешь от рынка, бизнеса, клиентов.

***

«У меня есть стратегия продажи бизнеса. Я уже давно об этом задумался, лет 6 назад. И продам, если будут предложения в рамках моего плана. Это же круто! Мы научились продавать холодильники. А теперь хочется продать компанию, которая продает холодильники».

***

(о кассовом разрыве) «Все очень просто: деньги надо брать со стороны еще до того, как они закончились. Потом уже никто не даст».

***

(о конфликтах в компании) «Как определить, кто прав, а кто нет? Прав тот, кто действует в интересах компании. Все решения человека должны быть правильными исключительно с точки зрения эффективности бизнеса. А не с точки зрения каких-то своих заблуждений. Все, что в стратегии компании – это морально. Продавать черные дилдос – это очень даже морально.

Практический бизнес форум "Бизнес-Пробуждение: Big Money" состоялся 19 октября в Минске. Генеральным партнером форума стал МТБанк.

 
Теги: Минск
 
 
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Ксения Собчак, Евгений Черняк, Игорь Манн, Александр Фридман, МТБанк  и семь тысяч белорусских предпринимателей. Всех их объединили Big Money.
 
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