В сквере семейных деревьев появились новые саженцы

Источник материала: Пинский Вестник

Проект по озеленению в рамках республиканского Года малой родины и акции «Пинск - культурная столица Беларуси-2019» начался весной, когда на лужайке рядом с фонтаном у фасада Полесского госуниверситета пинчанами были посажены первые деревья. Тогда в организованном горисполкомом и горкомом Белорусского республиканского союза молодежи мероприятии приняли участие известные в городе семьи учителей, медиков, спортсменов, а также многодетные и приемные семьи.







Осенью посадку новых деревьев было решено посвятить Дню матери, предоставив такую возможность семьям, в которых мамы в текущем году были награждены орденом Матери.



Памятные деревья, как символ крепкого рода, будут расти в их честь, и каждое из них получило именную табличку. На озеленение пригласили пять семейных «бригад».







Приветственную программу подготовили общественники БРСМ из СШ № 11, а с напутствием выступил председатель городской организации РОО «Белая Русь» Виктор Бруцкий. Несколько ранее представители этого общественного объединения посетили межрайонный родильный дом, и по традиции, поздравили женщин, которые 14 октября стали мамами. У одной из них на свет появился шестой ребенок. День матери, отмечаемый под Покровом Богородицы, станет в этих семьях особым праздником.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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