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В Витебске задержали основателя финансовой «пирамиды»: люди вложили в нее почти 300 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержали директора фирмы, которого подозревают в организации финансовой «пирамиды». Оперативники устанавливают потерпевших от его действий,
В финансовых махинациях подозревают 41-летнего директора фирмы. С 2017 по 2019 годы он выманивал у людей деньги под предлогом выплаты крупных дивидендов — до 60% от вложений ежемесячно.
Вкладчики думали, что инвестируют в высокодоходные проекты по поставкам продуктов. На самом деле мужчина не занимался хозяйственной деятельностью, а дивиденды выплачивал за счет денег от новых клиентов. А затем и вовсе перестал их платить.
Милиция сообщает о десятках людей, которые лишились сбережений в надежде получить крупную прибыль от вложений под проценты. В целом люди вложили в финансовую пирамиду около 600 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас оперативники и следователи устанавливают других потерпевших.
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В финансовых махинациях подозревают 41-летнего директора фирмы.
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