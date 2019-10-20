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В Витебске задержали основателя финансовой «пирамиды»: люди вложили в нее почти 300 тысяч долларов

21.10.2019 15:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали директора фирмы, которого подозревают в организации финансовой «пирамиды». Оперативники устанавливают потерпевших от его действий, сообщает МВД.


В финансовых махинациях подозревают 41-летнего директора фирмы. С 2017 по 2019 годы он выманивал у людей деньги под предлогом выплаты крупных дивидендов — до 60% от вложений ежемесячно.

Вкладчики думали, что инвестируют в высокодоходные проекты по поставкам продуктов. На самом деле мужчина не занимался хозяйственной деятельностью, а дивиденды выплачивал за счет денег от новых клиентов. А затем и вовсе перестал их платить.

Милиция сообщает о десятках людей, которые лишились сбережений в надежде получить крупную прибыль от вложений под проценты. В целом люди вложили в финансовую пирамиду около 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас оперативники и следователи устанавливают других потерпевших.

Если вы пострадали от действий мужчины на фото, звоните в милицию по телефонам: +375 29 591−38−91, 8 0212 67-00-40, 8 0212 66−50−44, 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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