Михаил Захаров назвал хоккеистов, которые вызваны на первый сбор национальной команды

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров определился с игроками, которые примут участие в первом сборе команды, сообщает официальный сайт ФХБ.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Сбор стартует 4 ноября. С 7 по 9 числа месяца сборная Беларуси отправится в Ригу на Турнир четырех наций, где ее соперниками станут команды Латвии, Словении и Франции.

В списке игроков, которых хотел бы видеть на турнире главный тренер, восемь представителей минского «Динамо», Николай Стасенко из подмосковного «Витязя», Андрей Белевич из нижегородского «Торпедо», 12 хоккеистов «Париматч-Экстралиги», а также вратарь Константин Шостак, выступающий в МХЛ за череповецкий «Алмаз».

Вратари: Константин Шостак (2000, «Алмаз», МХЛ), Игорь Брикун (1986, «Юность»).

Защитники: Николай Стасенко (1987, «Витязь», КХЛ), Сергей Боголейша (1990, «Шахтер»), Андрей Антонов (1985), Евгений Ногачев (1991, оба — «Юность»), Дмитрий Знахаренко (1993), Владислав Еременко (1999), Олег Евенко (1991), Кирилл Готовец (1991, все — «Динамо-Минск»).

Нападающие: Андрей Белевич (1997, «Торпедо» НН, КХЛ), Станислав Лопачук (1992), Сергей Дрозд (1990, оба — «Юность»), Сергей Малявко (1990), Александр Малявко (1990), Николай Сусло (1991, все — «Неман»), Дмитрий Амброжейчик (1995), Павел Боярчук (1990, оба — «Динамо-Молодечно»), Александр Скоренов (1999, «Гомель»), Михаил Стефанович (1989), Артем Демков (1989), Александр Когалев (1994), Игорь Мартынов (1999, все — «Динамо-Минск», КХЛ).