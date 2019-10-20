Когда начнутся выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня начинаются выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва по телевидению и радио.

Известно, что кандидаты пяти областей и города Минска получили право выступить в эфире телеканала «Беларусь 3», а кандидаты Минской области в эфире телеканала «СТВ».

Выступления пройдут в будние дни (по 6 ноября). Продолжительность каждого выступающего ограничена – до 5 минут. Трансляции по телевидению пройдут с 19.00 до 20.40. Только 22 и 29 октября трансляция пройдет с 19.00 до 19.30.

Так, Насеня Анатолий Васильевич (Лунинецкий избирательный округ № 13) выступит по телевиденью 29 октября с 19.00 до 19.05, Жолнерчик Людмила Николаевна (Барановичский сельский избирательный округ № 7) выступит 31 октября с 19.45 до 19.50, Войтешик Сергей Константинович (Барановичский сельский избирательный округ № 7) – 31 октября с 19.50 до 19.55, Лосик Федор Степанович (Барановичский сельский избирательный округ № 7) – 31 октября с 19.55 до 20.00.

Эфирное время для кандидатов предоставит и радио «Брест» с 07.00 до 08.00. Так, прослушать выступление Насени Анатолия Васильевича (Лунинецкий избирательный округ № 13) можно 5 ноября с 07.00 до 07.05, Жолнерчик Людмилы Николаевны (Барановичский сельский избирательный округ № 7) – 28 октября с 07.00 до 07.05, Войтешика Сергея Константиновича (Барановичский сельский избирательный округ № 7) – 28 октября с 07.05 до 07.10 и Лосика Федора Степановича (Барановичский сельский избирательный округ № 7) – 28 октября с 07.10 до 07.15.

Напомним, что выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, а в Совет Республики – на 7 ноября.

По информации БЕЛТА и сайта Ганцевичского райисполокма.

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