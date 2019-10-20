Точное попадание: парашютист приземлился на поле во время матча

Это был поединок Серии А между "Сассуоло" и "Интером". Шла 43-я минута, когда на поле приземлился нарушитель и остановил игру.









Парашютиста быстро задержали стюарды и вывели с поля.





Мотивы поступка парашютиста пока неизвестны. По одной из версий, он попал на стадион случайно.





Что касается игры, то "Интер" выиграл со счетом 4:3.