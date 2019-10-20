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Точное попадание: парашютист приземлился на поле во время матча

21.10.2019 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Италии парашютист приземлился на поле во время футбольного матча.

Это был поединок Серии А между "Сассуоло" и "Интером". Шла 43-я минута, когда на поле приземлился нарушитель и остановил игру. 


Парашютиста быстро задержали стюарды и вывели с поля. 

Мотивы поступка парашютиста пока неизвестны. По одной из версий, он попал на стадион случайно.

Что касается игры, то "Интер" выиграл со счетом 4:3.
 
 
Ссылка на источник 43
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В Италии парашютист приземлился на поле во время футбольного матча.
 
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