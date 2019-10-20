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Точное попадание: парашютист приземлился на поле во время матча
Источник материала: Партизан
В Италии парашютист приземлился на поле во время футбольного матча.
Это был поединок Серии А между "Сассуоло" и "Интером". Шла 43-я минута, когда на поле приземлился нарушитель и остановил игру.
Парашютиста быстро задержали стюарды и вывели с поля.
Мотивы поступка парашютиста пока неизвестны. По одной из версий, он попал на стадион случайно.
Что касается игры, то "Интер" выиграл со счетом 4:3.
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В Италии парашютист приземлился на поле во время футбольного матча.
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