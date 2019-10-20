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Замминистра информации: БТ подчиняется только Лукашенко
Источник материала: Партизан
Министерство информации отреагировало на предложение общественности направить средства, выделяемые на Белтелерадиокомпанию, на поддержку Telegram-канала Nexta.
В ответе на петицию первый замминистра информации Павел Легкий сообщил, что авторы обращения не предоставили достоверных признаков монополии либо цензуры в сфере массовой информации.
В письме за подписью Легкого говорится: БТ подчиняется и подотчетна президенту и не подведомственна Министерству информации.
Таким образом вопрос о перераспределении государственных средств, выделенных на финансирование деятельности Белтелерадиокомпании, не относится к компетенции министерства.
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Министерство информации отреагировало на предложение общественности направить средства, выделяемые на Белтелерадиокомпанию, на поддержку Telegram-канала Nexta.
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