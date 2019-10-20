Замминистра информации: БТ подчиняется только Лукашенко

В ответе на петицию первый замминистра информации Павел Легкий сообщил, что авторы обращения не предоставили достоверных признаков монополии либо цензуры в сфере массовой информации.





В письме за подписью Легкого говорится: БТ подчиняется и подотчетна президенту и не подведомственна Министерству информации.





Таким образом вопрос о перераспределении государственных средств, выделенных на финансирование деятельности Белтелерадиокомпании, не относится к компетенции министерства.