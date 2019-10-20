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Замминистра информации: БТ подчиняется только Лукашенко

21.10.2019 15:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство информации отреагировало на предложение общественности направить средства, выделяемые на Белтелерадиокомпанию, на поддержку Telegram-канала Nexta.

В ответе на петицию первый замминистра информации Павел Легкий сообщил, что авторы обращения не предоставили достоверных признаков монополии либо цензуры в сфере массовой информации.

В письме за подписью Легкого говорится: БТ подчиняется и подотчетна президенту и не подведомственна Министерству информации. 

Таким образом вопрос о перераспределении государственных средств, выделенных на финансирование деятельности Белтелерадиокомпании, не относится к компетенции министерства.
 
 
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Министерство информации отреагировало на предложение общественности направить средства, выделяемые на Белтелерадиокомпанию, на поддержку Telegram-канала Nexta.
 
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