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В Литву прибыли американские Abrams и Bradley. Они встанут рядом с белорусской границей

21.10.2019 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в Литве на полгода.



По железной дороге в Пабраде (недалеко от Вильнюса) доставлены восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты (БМП) Bradley, сообщил BNS представитель литовской армии по связям с общественностью майор Гинтаутас Цюнис. 

Еще несколько десятков танков будут доставлены в ближайшие недели. Как сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, прибытие подразделения США демонстрирует, что дислокация сил такого масштаба уже не табу. 

"Это, прежде всего, весть для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы являемся странами, которые в случае кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами", – заявил BNS министр в понедельник. 

"Это также месседж и для России, о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания", – сказал глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис. 


Эта военная техника, принадлежащая размещенному в Польше 1-ому батальону 7-ого кавалерийского полка, будет задействована в учениях в Литве. 

Около 500 представителей сухопутных сил США пробудут в Литве до весны. 
 
 
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В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в Литве на полгода.
 
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