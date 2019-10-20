ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Спарыш "намахал руками" на 15 суток ареста

21.10.2019 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Активиста "Народной Громады" Сергея Спарыша осудили на 15 суток ареста за то, что махал руками во время задержания милицией. Об этом правозащитникамсообщила жена Николая Статкевича Марина Адамович.


Задержание Сергея Спарыша 18 октября

По ее словам, Спарыша осудили еще в пятницу 18 октября, в тот же день, когда и задержали. Суд признал его виновным в нарушении статьи 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции).

Родственники и соратники Сергея Спарыша пытались узнать о его судьбе в РУВД, ЦИПе, прокуратуре все выходные, однако информация об аресте стала известна только в понедельник 21 октября.


Напомним, что Сергей Спарыш был задержан перед началом второго судебного заседания по делу Дмитрия Полиенко. 

Охрана отказалась пускать его в зал суда. Его скрутили и вывели на основании того, что судья запретил ему находиться на суде. При задержании присутствовал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активиста "Народной Громады" Сергея Спарыша осудили на 15 суток ареста за то, что махал руками во время задержания милицией. Об этом правозащитникамсообщила жена...
 
Новости дня
Новости разные
 
2 литра на «сотню»: Audi выводит на рынок «подзаряжаемый» гибрид A6
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика