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Белоруска выиграла этап Кубка мира по выездке в Ратомке

21.10.2019 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Анна Карасева в паре с лошадью по кличке Зодиак выиграла золото завершившегося в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке этапа Кубка мира и международных состязаний по выездке.

Дуэт Анны Карасевой и Зодиака набрал 75,145%. 

Серебро у еще одной представительницы Беларуси Ольги Сафроновой с лошадью по кличке Сандро Де Амур (73,410%). Замкнули тройку сильнейших малазиец Кабил Амбак на лошади Делатио (71,660%).

В Большом специальном призе (CDI3* Grand Prix Special) не было равных белоруске Варваре Павленко на Банавуре (68,809%). Также на пьедестал попали ее соотечественница Вероника Ярошевич на Боливаре (67,298%) и россиянка Вера Халикова на Эмандо (66,383%).


Золото в произвольной программе по элементам Среднего приза №1 (CDI2* Freestyle Intermediate I) выиграла белоруска Екатерина Ефремова на лошади Балтимор Ди (72,195%). 

Серебро у россиянки Виктории Куцобиной на Форевер ДБГ (70,060%). Вероника Яршевич, на сей раз в паре с лошадью Дон Беллисимо, завоевала бронзу (69,835 %).
 
 
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Белоруска Анна Карасева в паре с лошадью по кличке Зодиак выиграла золото завершившегося в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и...
 
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