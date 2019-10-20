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В Малоритском районе мужчина предъявил к обмену сувенирные доллары
21.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
За неделю в районный отдел внутренних дел поступило 84 сообщения. В основном они касались семейных скандалов, краж личного имущества граждан и невыхода на работу лиц, которые лишены родительских прав и обязаны возмещать государству расходы на содержание своих детей.
Стоит остановиться на инциденте, который произошёл в Малорите. В милицию обратился мужчина, живущий в микрорайоне «Лазки» райцентра. Он сообщил, что работает на большегрузной машине и у него из гаража кто-то украл 300 литров дизельного топлива, хранящегося в канистрах.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 «Кража» УК Республики Беларусь.
А вот другой житель Малориты пришёл в отделение «Белагропромбанка», чтобы обменять 100 долларов США на белорусские рубли. Как оказалось, купюра, которую и предъявил для обмена малоритчанин, вообще не является деньгами, о чем свидетельствовала и надпись на банкноте.
Мужчина пояснил, что сувенирными «деньгами» с ним рассчитались в Российской Федерации. Он не обратил внимание на банкноту и думал, что она настоящая.
Проводится проверка.
Виталий Гончарук, начальник Малоритского РОВД.
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За неделю в районный отдел внутренних дел поступило 84 сообщения. В основном они касались семейных скандалов, краж личного имущества граждан и невыхода на работу...
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