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В Бресте на территории крепости обнаружены боеприпасы

21.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Ленинского РОВД около 10:00 часов поступило сообщение о том, что на территории ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» во время земляных работ сотрудниками ОАО «Брестреставрация» обнаружены граната и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

В Бресте на территории крепости обнаружены боеприпасы

Саперно-пиротехнической группой в/ч 5526 боеприпасы уничтожены.

В Бресте на территории крепости обнаружены боеприпасы

 
 
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  В дежурную часть Ленинского РОВД около 10:00 часов поступило сообщение о том, что на территории ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» во время...
 
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