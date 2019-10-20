|
В Бресте на территории крепости обнаружены боеприпасы
21.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Ленинского РОВД около 10:00 часов поступило сообщение о том, что на территории ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» во время земляных работ сотрудниками ОАО «Брестреставрация» обнаружены граната и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Саперно-пиротехнической группой в/ч 5526 боеприпасы уничтожены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дежурную часть Ленинского РОВД около 10:00 часов поступило сообщение о том, что на территории ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)