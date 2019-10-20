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Российская армия получила еще один полк С-400

21.10.2019 16:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны России очередной комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы концерна.


Фото: twitter.com/slyhedge

«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передало Минобороны России второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области», — сообщили в концерне.

Согласно требованиям Минобороны, при передаче техника прошла контрольные облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Отмечается, что система отработала без замечаний, приемо-сдаточные испытания прошли успешно. Действия военных от начала стрельб и до их завершения сопровождали специалисты концерна «Алмаз-Антей».

«В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 «Триумф». Это полк «четырехсотки» укрупненного состава», — также приводят в пресс-службе слова генерального директора концерна Яна Новикова.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс») и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

 
 
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Техника прошла испытания с сопровождением реальных целей.
 
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