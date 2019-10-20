Стартует следующий этап переписи населения

Перепись населения в Беларуси выходит на новый этап. Онлайн опрос завершён.
Сегодня переписчики отправятся по домам респондентов. Работать по всей стране будут более 12-ти с половиной тысяч человек. Они придут лишь к тем, кто ещё не переписался. Сейчас статисты актуализируют списки. Собирать информацию переписчики будут до 30-го октября с 9 утра до 9 вечера. Узнать их не сложно. У каждого должно быть удостоверение, паспорт, планшет и сумка с логотипом переписи.
«ГС».
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Перепись населения в Беларуси выходит на новый этап. Онлайн опрос завершён. Сегодня переписчики отправятся по домам респондентов. Работать по всей стране...