Стартует следующий этап переписи населения

Источник материала: Голас Сененшчыны

Перепись населения в Беларуси выходит на новый этап. Онлайн опрос завершён.





Сегодня переписчики отправятся по домам респондентов. Работать по всей стране будут более 12-ти с половиной тысяч человек. Они придут лишь к тем, кто ещё не переписался. Сейчас статисты актуализируют списки. Собирать информацию переписчики будут до 30-го октября с 9 утра до 9 вечера. Узнать их не сложно. У каждого должно быть удостоверение, паспорт, планшет и сумка с логотипом переписи.

«ГС».