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Стартует следующий этап переписи населения

21.10.2019 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Перепись населения в Беларуси выходит на новый этап. Онлайн опрос завершён.

Стартует следующий этап переписи населения

Сегодня переписчики отправятся по домам респондентов. Работать по всей стране будут более 12-ти с половиной тысяч человек. Они придут лишь к тем, кто ещё не переписался. Сейчас статисты актуализируют списки. Собирать информацию переписчики будут до 30-го октября с 9 утра до 9 вечера. Узнать их не сложно. У каждого должно быть удостоверение, паспорт, планшет и сумка с логотипом переписи.  

«ГС».

 
 
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Перепись населения в Беларуси выходит на новый этап. Онлайн опрос завершён. Сегодня переписчики отправятся по домам респондентов. Работать по всей стране...
 
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