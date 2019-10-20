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Белорусского писателя посмертно номинировали на престижную литературную премию

21.10.2019 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусского писателя посмертно номинировали на престижную литературную премию

Белорусский писатель Петр Васюченко посмертно номинирован на международную премию ALMA Astrid Lindgren Memorial Award — самую престижную в сфере детской литературы.

Список номинантов был объявлен на Международной книжной выставке во Франкфурте. Среди них впервые оказался белорусский автор.

Как правило, в список претендентов на премию попадают лучшие детские писатели, иллюстраторы и организации, которые знакомят детей с книгой.

ALMA Astrid Lindgren Memorial Award была основана в честь шведской детской писательницы Астрид Линдгрен. По престижности ее приравнивают к Нобелевской премии в области детской литературы. Вручение премии пройдет 31 марта 2020 года на книжной ярмарке детской литературы в Болонье, пишет tut.by.

Получить премию сможет один из 237 кандидатов из 68 стран.

Перу Васюченко принадлежит фэнтези на белорусском языке "Прыгоды паноў Кубліцкага і Заблоцкага" и "Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі". Васюченко – автор 180 научно-популярных статей, рецензий, эссе. Произведения писателя переводились на английский, болгарский, немецкий, польский, русский, словацкий и чешский языки. Его пьесы ставятся на сценах белорусских театров.

Петр Васюченко умер 25 августа 2019 года в возрасте 60 лет.

 
 
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Белорусский писатель Петр Васюченко посмертно номинирован на международную премию ALMA Astrid Lindgren Memorial Award — самую престижную в сфере детской литературы.
 
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