До 30 октября в нашей стране будет проходить перепись населения. Она необходима для получения информации о численности и составе населения на территории нашей страны. Без проведения переписи невозможно выстраивать демографические, социально-экономические прогнозы развития, принимать управленческие решения, касающиеся размещения трудовых ресурсов, формирования бюджета, выделения средств на здравоохранение, образование, культуру, спорт. Перепись позволяет получить характеристики населения страны в целом и каждого населенного пункта в отдельности на уровне самых малых административно-территориальных единиц.

Сегодня перепись является единственным информационным ресурсом, позволяющим получить данные о числе семей и домашних хозяйств, их составе и жилищных условиях.

Только на основе данных переписи мы узнаем, какие изменения произошли в национальном составе населения, данная процедура позволяет определить дефицит или избыток трудовых ресурсов в том или ином регионе области, указывает на внутренние и международные миграционные потоки.

Среди отличительных особенностей переписи населения 2019 года – инновационный подход к проведению опроса населения, предоставление возможности респондентами самостоятельного прохождения переписи через Интернет, белорусам впервые предложено ответить на вопросы о сельскохозяйственной деятельности. Переписаться также можно на рабочем месте – на предприятиях и в организациях, где работает свыше 100 человек, такие коллективы посетят мобильные группы. Если человек не переписался любым из вышеперечисленных способов, то к нему домой придет переписчик с 21 по 30 октября.

Активность, которую демонстрируют белорусы, участвуя в переписи, доказывает их сформированную гражданскую позицию. Небезучастными к переписной кампании остаются и жители Смолевичского района. Корреспондент «КС» пообщалась с жителями Смолевиччины и поинтересовалась, переписались ли они и какой способ переписи выбирали?

Ксения Шереметова:

– Я сразу же решила для себя, что обязательно буду проходить перепись населения. Ведь если для государства данные переписи важны, значит, нам нужно принять в ней участие. Здорово, что есть перепись через Интернет – это удобно, быстро. Я переписалась с помощью мобильного телефона в первый же день. Процедура заняла немного времени, сайт удобный, вопросы понятные.

Иван Будник:

– Я захотел переписаться на стационарном участке для переписи населении, чтобы если возникнут какие-то вопросы, специалисты мне подсказали, разъяснили. Но так получилось, что я не знал данных всех членов семьи, и пришлось вернуться. Поэтому перепишусь попозже. Если идете на стационарный участок, не забывайте свои документы и данные членов своей семьи.

Алеся Трояновская:

– Весь день на работе, приходишь домой, окунаешься в домашние хлопоты и в такой рутине я совсем забыла переписаться, но сделаю это обязательно.

Оксана Головнина:

– Перепись населения я проходила в первый же день. Очень удобно, что можно сделать эту процедуру всего лишь с помощью телефона. Также переписала всю семью, а потом еще и родителей.

Считаю, что каждый гражданин должен проходить перепись населения и отвечать на вопросы только правду, чтобы никого не вводить в заблуждение.

Максим Коршунов:

– Перепись населения я проходил вместе с коллегами на работе во время перерыва. Мы помогали друг другу войти в систему, разъясняли некоторые вопросы, например, что значит «сколько домохозяйств проживает по адресу?». Остальные вопросы не вызвали затруднений, в целом все понятно и доступно.

Я считаю, что каждый гражданин должен пройти перепись населения.

Екатерина Петровна:

– Сведения, полученные в результате проведения переписи, станут основой для принятия решений в экономической и социальной жизни государства. Я хочу быть частью своей страны, поэтому уже приняла участие в переписи населения, посетив стационарный участок.

Сергей Павлович:

– Я человек пенсионного возраста – Интернетом пользоваться не умею, а дети живут в другом городе. На стационарный участок тоже пока что не дошел. Но переписаться считаю своим гражданским долгом. Поэтому, скорее всего, дождусь, когда домой придут переписчики.

Любовь Кривицкая:

– Мы с мужем проходили перепись «онлайн» на сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь. Безусловно, вопросов много, читать их нужно было внимательно, но мы со всем справились. Считаю, что необходимо переписаться, ведь благодаря этому будет получена уникальная информация.

Корр. «КС».