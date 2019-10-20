14 октября мы отмечали День матери. Традиционно в праздничный марафон включились учреждения образования Смолевичского района. Не стало исключением и наше учреждение образования — «Будаговский УПК детский сад – средняя школа».

В рамках праздничной тематической Недели, прошедшей в нашей школе, ребята делали поделки из природного материала для выставки «Осенний вернисаж», писали сочинения «Моя мама….», рисовали своих мам и делали фотоколлажи. Учащиеся седьмых — одиннадцатых классов отправили своим мамам «SMS» с трогательными словами поздравления.

Очень вдохновенно, волнующе и в то же время познавательно прошел конкурс чтецов «С любовью к маме», где представители каждого класса поделились со зрителями частичкой душевой теплоты. Строгое, но справедливое жюри выбрало самых лучших чтецов. Ими стали Милана Каранкевич (7 класс), Михаил Шершень (8 класс), Мария Наумчик (9 класс).





Особое место в проведении Недели было отведено общешкольным мероприятиям под общим названием «А мамины глаза..», которые включали в себя спортландию «Веселая эстафета» и праздничный концерт.

Поучаствовать в спортивном первенстве выразили желание десять семей. Это семья Примако, которая вот уже много лет (старший сын Владислав — студент БНТУ) не пропускает ни одного спортивного мероприятия, семья Пристром, семья Зыгмантовичей, семья Зейферт, семья Чижанковых-Груздевых, семья Дубовых, семья Рубис и другие семьи.





В роли ведущих спортландии выступили учитель начальных классов Т.Н. Горячева и учитель физической культуры С.Н. Партыко, которые подобрали интересные и веселые конкурсы, учитывая интересы и предпочтения всех участников.

Две команды «Звездочка» и «Солнышко» всю спортландию шли практически на равных. Даже самые маленькие участники — дошкольники и первоклассники — очень старались не подвести свои команды. И хотя в последнем конкурсе с отрывом в один балл победила команда «Звездочка», проигравших не было. Надеемся, что заряд положительных эмоций и хорошего настроения будет сопровождать участников наших команд, а также зрителей до следующей спортландии, которая состоится в ноябре.





На праздничном концерте мамы с радостью и умилением смотрели на своих детей, которые для них пели, танцевали, читали стихи. Мамы вместе с детьми поучаствовали в различных конкурсах и получили массу положительных эмоций.

В завершении праздничной Недели самые активные участники, а также их мамы получили грамоты и дипломы.

На этом наши традиционные праздничные мероприятия не заканчиваются, впереди еще много событий, и мы будем снова ждать гостей и радоваться каждой встрече.

Н.А. БУСЬКО, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Будаговский УПК д/с — СШ».

Фото из архива учреждения образования.