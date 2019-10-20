Спартакиада выявила сильнейших

На базе оздоровительного комплекса «Огонек» состоялась спартакиада среди трудовых коллективов Смолевичского района. Также в соревнованиях принимала участие команда Минского района. Организатором спартакиады выступил ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района».

Основные цели проведения данного спортивного праздника — пропаганда здорового образа жизни, активизация физкультурного движения среди взрослого населения, снижение заболеваемости и повышение работоспособности.

Приветствуя участников спартакиады, директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Сергей Васильевич Лущик отметил, что спорту и здоровому образу жизни в районе уделяется самое пристальное внимание. Ежегодно наши спортсмены показывают достойные результаты на соревнованиях областного, республиканского и международного уровней в различных спортивных дисциплинах.





Сергей Васильевич пожелал командам достойно пройти все испытания спартакиады, продемонстрировать сплоченность, стремление к победе, зарядиться бодростью и хорошим настроением.

Ясная осенняя погода благоволила участникам спартакиады, они с азартом и энтузиазмом приступили к прохождению заявленных в программе дисциплин. Им предстояло посоревноваться в стрельбе из пневматической винтовки, дартсу, прыжкам через скакалку и в длину с места, поднятии гири, перетягивании каната, фигурном вождении велосипеда, набивании футбольного мяча и толкании бревна. Главным судьей соревнования являлась заместитель директора ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Дарья Лакизо.

Упорная борьба выявила призеров: первое место завоевала команда Смолевичского РОЧС, второе досталось дружине КУП «Смолевичское ЖКХ», третье — УЗ «МОПД Минский областной противотуберкулзный диспансер». Команды и участники, занявшие призовые места, награждены кубком и дипломами ГУ «Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района».

Спартакиада завершилась, а спортсмены-любители в бодром расположении духа, воодушевленные спортивной борьбой приступили к трудовым будням. Вне всякого сомнения, приобщение к занятиям спортом, физическая активность благотворно скажутся на здоровье и общем самочувствии всех участников спартакиады, помогут работать продуктивно и результативно.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

На фото: во время спартакиады.

Фото Дарьи ЛАКИЗО.