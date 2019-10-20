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Улицу Ленина в центра Слуцка отремонтировали «Тайфуном». Фотофакт
21.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
«Всю Ленина засыпали Тайфуном!», — написал SG читатель Владимир.
Действительно, с утра в обоих направлениях по центральной улице города установлены временные дорожные знаки, предупреждающие о проведении дорожных работ, и знаки ограничения скорости.
Машина ямочного ремонта «Тайфун» проводит ремонт покрытия смесью щебня и битумной эмульсии.
Напомним, новый асфальт на участке улицы Ленина от Молодёжного центра до универмага
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C утра в обоих направлениях по центральной улице города установлены временные дорожные знаки, предупреждающие о проведении дорожных работ, и знаки ограничения...
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