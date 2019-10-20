Александру Кривенкову – 65. Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Юбилейный день рождения отмечает Александр Кривенков. С 65-летием уважаемого ветерана-руководителя поздравили председатель райисполкома Александр Бутарев, председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, сменивший его на должности председателя районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко.

















В торжественной обстановке в присутствии начальников управлений и отделов райисполкома именинника благодарили за многолетнюю работу на благо Горецкого района. В адрес Александра Афанасьевича звучали пожелания здоровья, оптимизма, быть в окружении родных и близких.





Подробности — в ближайшем номере «Горецкого вестника».

Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова