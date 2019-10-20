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Александру Кривенкову – 65. Фото
21.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Юбилейный день рождения отмечает Александр Кривенков. С 65-летием уважаемого ветерана-руководителя поздравили председатель райисполкома Александр Бутарев, председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, сменивший его на должности председателя районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко.
В торжественной обстановке в присутствии начальников управлений и отделов райисполкома именинника благодарили за многолетнюю работу на благо Горецкого района. В адрес Александра Афанасьевича звучали пожелания здоровья, оптимизма, быть в окружении родных и близких.
Подробности — в ближайшем номере «Горецкого вестника».
Ольга Киммель
Фото Михаила Левцова
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Юбилейный день рождения отмечает Александр Кривенков. С 65-летием уважаемого ветерана-руководителя поздравили председатель райисполкома Александр Бутарев,...
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