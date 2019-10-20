ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александру Кривенкову – 65. Фото

21.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Юбилейный день рождения отмечает Александр Кривенков. С 65-летием уважаемого ветерана-руководителя поздравили председатель райисполкома Александр Бутарев, председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, сменивший его на должности председателя районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко.

 

Александру Кривенкову – 65. Фото

 

Александру Кривенкову – 65. Фото

 

Александру Кривенкову – 65. Фото

 

Александру Кривенкову – 65. Фото

 

В торжественной обстановке в присутствии начальников управлений и отделов райисполкома именинника благодарили за многолетнюю работу на благо Горецкого района. В адрес Александра Афанасьевича звучали пожелания здоровья, оптимизма, быть в окружении родных и близких.

 

Александру Кривенкову – 65. Фото

 

Подробности — в ближайшем номере «Горецкого вестника».

 

Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Юбилейный день рождения отмечает Александр Кривенков. С 65-летием уважаемого ветерана-руководителя поздравили председатель райисполкома Александр Бутарев,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Улицу Ленина в центра Слуцка отремонтировали «Тайфуном». Фотофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика