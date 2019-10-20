Стартовал новый этап переписи: как узнать переписчика и не попасться на удочку к мошенникам

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сегодня стартовал новый этап переписи — переписчики отправились по адресам. Они придут к тем респондентам, которые не переписались онлайн и на мобильных и стационарных участках.

Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.

В переписи населения задействуют не менее 12,5 тысячи переписчиков.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить, что переписчик должен иметь при себе удостоверение, специальную сумку с логотипом переписи и световозвращающим элементом и планшетный компьютер для проведения опроса.

Респонденты имеют право требовать от переписчика предъявить соответствующие документы, а при отказе — не отвечать на вопросы.

При возникновении сомнений можно позвонить по единому бесплатному номеру 8-801-100-3131. Звонок бесплатный.

В тоже время стационарные участки продолжат работу до 30 октября. В Мстиславле они расположены в Районном центре социального обслуживания населения по улице Советская, д. 22 и в центре физкультурно-оздоровительной работы «Олимп» по ул. П. Мстиславца, 8а. Участки работают ежедневно с 9.00 до 20.00.

Соб. инф.