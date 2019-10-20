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Стартовал новый этап переписи: как узнать переписчика и не попасться на удочку к мошенникам

21.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сегодня стартовал новый этап переписи — переписчики отправились по адресам. Они придут к тем респондентам, которые не переписались онлайн и на мобильных и стационарных участках.

Стартовал новый этап переписи: как узнать переписчика и не попасться на удочку к мошенникам

Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.

В переписи населения задействуют не менее 12,5 тысячи переписчиков.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить, что переписчик должен иметь при себе удостоверение, специальную сумку с логотипом переписи и световозвращающим элементом и планшетный компьютер для проведения опроса.

Респонденты имеют право требовать от переписчика предъявить соответствующие документы, а при отказе — не отвечать на вопросы.

При возникновении сомнений можно позвонить по единому бесплатному номеру 8-801-100-3131. Звонок бесплатный.

В тоже время стационарные участки продолжат работу до 30 октября. В Мстиславле они расположены в Районном центре социального обслуживания населения по улице Советская, д. 22 и в центре физкультурно-оздоровительной работы «Олимп» по ул. П. Мстиславца, 8а. Участки работают ежедневно с 9.00 до 20.00.

Соб. инф. 

 
 
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Сегодня стартовал новый этап переписи — переписчики отправились по адресам. Они придут к тем респондентам, которые не переписались онлайн и на мобильных и...
 
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