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Александр Лукашенко дал интервью казахстанскому информагентству «Хабар»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии визита Президент Беларуси дал интервью самому крупному казахстанскому информагентству «Хабар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В него входят четыре телеканала, охватывающих 99 % жителей Казахстана.
Полная версия интервью выйдет накануне визита белорусского лидера. Ключевые темы в беседе Александра Лукашенко с журналистом – двусторонние отношения Беларуси и Казахстана.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это человек, который не просто может продолжить (может, не понравится казахстанцам это, потому что они привыкли к Нурсултану Абишевичу) может приумножить существующие реалии в наших отношениях. Есть основа, есть цель. И мы ее будем придерживаться. Поверьте, мы прибавим. У нас отношения будут еще лучше.
Александру Лукашенко было задано порядка 10 вопросов. Помимо политических, были и личного характера. Например, Президент рассказал, что выращивает на своем участке и что делает с урожаем. А также высказал свое мнение о бывшем президенте Казахстана.
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Новости Беларуси. В преддверии визита Президент Беларуси дал интервью самому крупному казахстанскому информагентству «Хабар», сообщили в программе Новости «24...
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