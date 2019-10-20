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Президент Беларуси об ЕАЭС: «Масса проблем, которых быть не должно»

21.10.2019 17:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии визита Президент Беларуси дал интервью самому крупному казахстанскому информагентству «Хабар»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукашенко спросили также о Евразийском экономическом союзе и он отметил, что ЕАЭС состоялся как организация. Хотя есть еще много проблем, которые предстоит решить. Предприятия, например, необходимо поставить в равные условия, снять барьеры.

Президент Беларуси об ЕАЭС: «Масса проблем, которых быть не должно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Организация состоялась, союз состоялся. Его увидели многие государства мира и хотят с ним сотрудничать. Но в то же время есть масса проблем, которых быть не должно. Особенно вот эти барьеры.

Мы должны наши предприятия ставить в равные условия. Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок или казахстанский, или какие-то другие рынки. Коль мы создаем союз, значит, надо продвигаться вперед.

Президент Беларуси об ЕАЭС: «Масса проблем, которых быть не должно»

И вы знаете, у нас есть ошибочный тезис, часто об этом говорят (даже Нурсултан часто говорил) о том: «Вы знаете, Европейский союз создавался десятилетиями». А мы вот только появились. Европейский союз это разные страны. Они не имели такого опыта жизни в одной стране, как постсоветские республики. Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз.

Да, мы должны видеть, что у них не получилось и не делать ошибок. Надо учиться на чужих ошибках. Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не валялся.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. В преддверии визита Президент Беларуси дал интервью самому крупному казахстанскому информагентству «Хабар»,  сообщили в программе Новости «24...
 
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