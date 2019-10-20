Ученые создали жуткую кожу, в которой ваш телефон почувствует щекотку

Источник материала: KYKY

Разработчики из Парижского технологического института под руководством Марка Тессье создали чехлы из человеческой (но искусственной!) кожи. Хотя и взаимодействует она с гаджетами, как настоящая: ноутбуками, телефонами, умными часами и роботами отныне можно управлять с помощью щипков, поглаживаний, щекотки и других видов тактильных контактов.

Проект называется Skin-On. Идея чехлов принадлежит Марку Тесси: он признался, что начал работать над технологией, когда «захотел ущипнуть свой телефон».

Искусственная кожа устроена так, что связывает те или иные жесты с определенными эмоциями. Внезапное сильное давление кожа распознает как гнев, а постукивание — как попытку владельца обратить на себя внимания. При этом во время поглаживаний девайс «почувствует» себя «окруженным комфортом».

На данный момент команда показала два вида кожи: реалистичную, напоминающую человеческую, и однотонную с гладкой поверхностью. Чуть позже французы планируют сделать кожу еще более похожей на настоящую: с волосами, подогревом, мурашками и потом.