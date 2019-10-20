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Ученые создали жуткую кожу, в которой ваш телефон почувствует щекотку
Источник материала: KYKY>
Разработчики из Парижского технологического института под руководством Марка Тессье
Проект называется Skin-On. Идея чехлов принадлежит Марку Тесси: он признался, что начал работать над технологией, когда «захотел ущипнуть свой телефон».
Искусственная кожа устроена так, что связывает те или иные жесты с определенными эмоциями. Внезапное сильное давление кожа распознает как гнев, а постукивание — как попытку владельца обратить на себя внимания. При этом во время поглаживаний девайс «почувствует» себя «окруженным комфортом».
На данный момент команда показала два вида кожи: реалистичную, напоминающую человеческую, и однотонную с гладкой поверхностью. Чуть позже французы планируют сделать кожу еще более похожей на настоящую: с волосами, подогревом, мурашками и потом.
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