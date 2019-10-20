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Ученые создали жуткую кожу, в которой ваш телефон почувствует щекотку

21.10.2019 16:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Разработчики из Парижского технологического института под руководством Марка Тессье создали чехлы из человеческой (но искусственной!) кожи. Хотя и взаимодействует она с гаджетами, как настоящая: ноутбуками, телефонами, умными часами и роботами отныне можно управлять с помощью щипков, поглаживаний, щекотки и других видов тактильных контактов.

Проект называется Skin-On. Идея чехлов принадлежит Марку Тесси: он признался, что начал работать над технологией, когда «захотел ущипнуть свой телефон». 

Искусственная кожа устроена так, что связывает те или иные жесты с определенными эмоциями. Внезапное сильное давление кожа распознает как гнев, а постукивание — как попытку владельца обратить на себя внимания. При этом во время поглаживаний девайс «почувствует» себя «окруженным комфортом».

На данный момент команда показала два вида кожи: реалистичную, напоминающую человеческую, и однотонную с гладкой поверхностью. Чуть позже французы планируют сделать кожу еще более похожей на настоящую: с волосами, подогревом, мурашками и потом.

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Разработчики из Парижского технологического института под руководством Марка Тессье создали чехлы из человеческой (но искусственной!) кожи. Хотя и...
 
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