﻿ Судебные исполнители замерли в ожидании - Мингорсуд обязал за День Воли-2019 заплатить милиции $4000. 21.by
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Судебные исполнители замерли в ожидании - Мингорсуд обязал за День Воли-2019 заплатить милиции $4000

21.10.2019 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мингорсуд оставил в силе решение суда Московского района, по которому организаторы Дня Воли-2019 должны заплатить ГУВД Мингорисполкома 8013 рублей. Еще 400 рублей организаторы должны заплатить за судебные издержки.

Судебные исполнители замерли в ожидании - Мингорсуд обязал за День Воли-2019 заплатить милиции 00
Теперь организаторы поставлены перед выбором: либо оплатить услуги милиции в течение месяца, либо судебные исполнители опишут имущество – и все равно взыщут деньги.

Напомним, организаторы мероприятия разорвали договор об охране общественного порядка с ГУВД Мингорисполкома после похищения во время акции нескольких активистов. 

1 августа суд Московского района Минска отказал Игорю Борисову, Николаю Козлову, Ольге Ковальковой и Юрию Губаревичу в удовлетворении исковых требований к ГУВД Мингорисполкома о расторжении договора об оказании услуг по охране общественного порядка. 

Суд удовлетворил исковые требования минской милиции о взыскании суммы задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки в общей сумме 8013.11 рублей.

Организаторы не согласились с решением суда по ряду оснований. 
Например, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составила 197.36 рублей, сумма же неустойки – 1440.75 рублей. 

Организаторы Дня Воли считают, что “размер неустойки (1440.75 рублей) превышает размер ставки рефинансирования, установленной Нацбанком Республики Беларусь (9.50% с 14 августа 2019 г.)”, а также более чем в семь раз превышает размер процентов за пользование чужими денежными средствами (197.36 рублей). 


Кроме того, суд не учел, что четверо заявителей Дня Воли ранее оштрафованы судом Центрального района Минска (постановления от 30 апреля 2019 г. и от 2 мая 2019 г.) за неуплату услуг по охране общественного порядка по ч.2 ст.23.34 КоАП. 

- У нас есть время для подачи жалобы в надзорном порядке на имя председателя Мингорсуда, а затем – Верховный суд. Однако судебное решение уже подлежит исполнению. Мы поставлены перед выбором: либо оплатить эту сумму, либо придут судебные исполнители, опишут имущество – и все равно взыщут деньги, - сказал «Белорусскому партизану» Юрий Губаревич.

Где брать почти 4 тысячи долларов?

- В принципе, мы еще не заканчивали сбор средств, объявленный весной 2019 года при подготовке Дня Воли. Нам помогали и летом, и осенью – определенную сумму наберем. Хотелось бы, чтобы весь груз финансовой ответственности не лег на плечи четырех заявителей, - сообщил Губаревич.
 
Теги: Минск
 
 
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Мингорсуд оставил в силе решение суда Московского района, по которому организаторы Дня Воли-2019 должны заплатить ГУВД Мингорисполкома 8013 рублей. Еще 400 рублей...
 
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