Решение принято: службу в армии будут засчитывать в трудовой стаж

Правительством страны по предложению военного ведомства проработан комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. Пакет мотивационных мер был представлен Лукашенко и одобрен.





Глава государства поручил подготовить проекты правовых актов по реализации предложений.





Часть из них будут внесены уже до 1 декабря. Это касается в том числе включения срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж.









Параллельно прорабатывается еще ряд мер, предусматривающих льготы военнослужащим срочной службы в сфере образования, здравоохранения и жилищного обеспечения.