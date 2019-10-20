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Проклятая должность: у ГУПР Мингорисполкома новый начальник. Что о нем известно

21.10.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алексей Романов с 18 октября назначен начальником Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома

Проклятая должность: у ГУПР Мингорисполкома новый начальник. Что о нем известно
Напомним, некоторые его предшественники сейчас находятся за решеткой

Алексей Романов курирует вопросы торговли продовольственными и непродовольственными товарами, плодоовощной продукцией, организации работы точек общественного питания, сельского хозяйства, а также изучения спроса и конъюнктуры потребительского рынка товаров, передает minsknews.by

Кроме того, ему непосредственно подчиняются Технологическая пищевая испытательная лаборатория, управление аренды, строительства и эксплуатации зданий, управление по эксплуатации торгового центра «Столица» и торговый центр «Партизанский».

Алексей Романов в 1998 году окончил Белорусский государственный экономический университет, а в 2012 году — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «государственное и местное управление».

С 2009 по 2016 годы Романов работал в ГУПР Мингорисполкома в должности сначала заместителя, а затем первого заместителя начальника управления, а с 2016 года находился на руководящих должностях предприятий коммунальной формы собственности Минска.


Напомним, ранее ГУПР Мингорисполкома возглавлял Андрей Улезло, который позже перешел на должность генерального директора КУП «Минскхлебпром».
 
Теги: Минск
 
 
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Алексей Романов с 18 октября назначен начальником Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома
 
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