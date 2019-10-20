Обещал до 60% в месяц и люди покупались. Вскрыта очередная финансовая пирамида

Сотрудникам ГУБОПиК МВД уже известно о десятках пострадавших, которые лишились своих сбережений в надежде получить крупную прибыль от вложений «под процент». Общий ущерб потерпевших составляет порядка 600 тысяч белорусских рублей.





В финансовых махинациях подозревается 41-летний уроженец Витебского района, директор фирмы. Установлено, что с 2017 по 2019 годы он выманивал у людей деньги под предлогом выплаты крупных дивидендов – до 60% от вложений ежемесячно.









Вкладчики думали, что инвестируют в высокодоходные проекты по поставкам продуктов. На самом деле фигурант не занимался хозяйственной деятельностью, а дивиденды выплачивал за счет финансовых поступлений новых клиентов. В последующем он и вовсе перестал платить.









Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество в особо крупном размере).





Сейчас оперативники и следователи устанавливают других потерпевших.





Всех пострадавших от "деятельности" данного гражданина, просят обращаться в милицию.