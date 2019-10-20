﻿ Обещал до 60% в месяц и люди покупались. Вскрыта очередная финансовая пирамида. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обещал до 60% в месяц и люди покупались. Вскрыта очередная финансовая пирамида

21.10.2019 15:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Витебске задержан директор фирмы, подозреваемый в организации финансовой пирамиды. Оперативники устанавливают потерпевших

Обещал до 60% в месяц и люди покупались. Вскрыта очередная финансовая пирамида
Сотрудникам ГУБОПиК МВД уже известно о десятках пострадавших, которые лишились своих сбережений в надежде получить крупную прибыль от вложений «под процент». Общий ущерб потерпевших составляет порядка 600 тысяч белорусских рублей.

В финансовых махинациях подозревается 41-летний уроженец Витебского района, директор фирмы. Установлено, что с 2017 по 2019 годы он выманивал у людей деньги под предлогом выплаты крупных дивидендов – до 60% от вложений ежемесячно.


Вкладчики думали, что инвестируют в высокодоходные проекты по поставкам продуктов. На самом деле фигурант не занимался хозяйственной деятельностью, а дивиденды выплачивал за счет финансовых поступлений новых клиентов. В последующем он и вовсе перестал платить.


Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество в особо крупном размере). 

Сейчас оперативники и следователи устанавливают других потерпевших.

Всех пострадавших от "деятельности" данного гражданина, просят обращаться в милицию.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске задержан директор фирмы, подозреваемый в организации финансовой пирамиды. Оперативники устанавливают потерпевших
 
Новости дня
Новости разные
 
С любовью к маме  
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женская сумка из натуральной кожи распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика