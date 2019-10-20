Успешный бизнесмен обманул минчан на $100 тыс

Источник материала: Myfin



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Молодой человек размещал в интернете объявления о поиске партнеров для развития успешного бизнеса. После знакомства с заинтересованными людьми мужчина показывал им свой небольшой магазин в одном из торговых центров столицы, говоря, что является продавцом брендовой одежды.

Под предлогом расширения сети магазинов в других городах минчанин брал у доверчивых людей значительные суммы денег. При этом фигурант писал расписки и заключал договоры займа с партнерами, обещая спустя несколько месяцев вернуть деньги, но уже в большем размере. Но по истечении установленного времени молодой человек средства не возвращал, а придумывал различные истории и обстоятельства, препятствующие отдать их вовремя.