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В проекте бюджета на 2020 год закладывается цена нефти $60

21.10.2019 16:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В проекте бюджета на 2020 год закладывается цена нефти
Фото из открытых источников

Об этом говорится в статье "Основные подходы к формированию проекта бюджета на 2020 год" начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень в журнале "Финансы. Учет. Аудит", сообщает БЕЛТА.

В основу документа положен базовый сценарий экономического развития. Учитываются "налоговый маневр" России, отмена ограничения по вычету "входного" НДС в части импорта потребительских товаров, снижение с 2,5 до 2 раз предельного размера коэффициентов к ставкам имущественных налогов, уменьшение кадастровой стоимости земель общественно-деловой и производственной зон.

Планируется проиндексировать на прогнозную инфляцию ставки налогов, будут увеличены ставки акцизов для гармонизации в ЕАЭС. Налоговая нагрузка ожидается в пределах около 24,3% к ВВП. В состав бюджета предполагается включить фонды гражданской авиации и универсального обслуживания, которые до этого были внебюджетными.

Доходы консолидированного бюджета прирастут незначительно и составят около Br39,5 млрд. Уровень централизации ресурсов снизится до 27,9% к ВВП (в 2019 году - 29,5%).

В целом сохранится положительная динамика финансирования социальной сферы. Расходы на эти цели по отношению к уровню текущего года увеличатся не менее чем на 11%.

"Бюджет страны становится еще более социально ориентированным. В числе приоритетных направлений - повышение благосостояния граждан, поддержка многодетных семей, сокращение межрегиональной дифференциации", - отметила Елена Печень.

Предусмотрена оптимизация структуры госдолга, сокращение участия бюджета в поддержке реального сектора экономики.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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В проекте бюджета на 2020 год закладывается цена нефти марки Urals $60 за баррель, курс доллара - в среднем Br2,2447, среднегодовая инфляция - 5%.
 
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