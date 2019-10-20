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Выглядят, как настоящий. Узнали, сколько стоит отделать фасад имитацией клинкера, камня и кедра

21.10.2019 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Клинкерный кирпич, сланцевая плитка или кедровый планкен на фасадах в частной застройке — редкость. Причина очевидна — высокая стоимость этих материалов. Впрочем, если есть желание сделать тот же клинкерный фасад, но уложиться в сравнительно скромный бюджет, на рынке теперь есть большое количество различных имитаций. Узнали, сколько они стоят и как выглядят вживую.

Декоративный камень

Технология производства декоративного камня пришла из США — американцы облицовывали им свои каркасные дома еще в прошлом веке. У нас в стране материал тоже оценили и теперь его выпускает сразу несколько компаний. Искусственный камень часто применяют в качестве декоративного элемента, чтобы подчеркнуть отдельные элементы фасада — окна, двери или фронтоны. Но можно увидеть и полностью облицованные фасады.


Декоративный камень — это по сути плитки разных форматов и фактур из окрашенного бетона. Технология изготовления проста: в раствор белого клинкерного цемента добавляют краситель, смесь заливают в формы и отправляют на вибротрамбовку. На выходе получается изделие с заданным цветом.




Размеры плитки зависят от конкретной коллекции — от 50×100 до 200×350 мм. Стандартный размер — 240×60 мм, толщина варьируется от 7 до 15 мм, в зависимости от фактуры. Более крупную плитку (340×200мм) обычно приобретают для обустройства цоколей домов и заборов. Монтируется такая плитка по привычной технологии: сетка-клей-плитка.


Оборудование крупных производителей позволяет делать точные имитации любых природных материалов — ракушник, сланец, мрамор, речная галька, дерево.

Стоимость метра квадратного — от 18 рублей и выше.

В смету отделки фасада нужно вписать так же клей для плитки, фугу и гидрофобизатор. И, конечно же стоимость работ — от 25 рублей за «квадрат».

Имитация кирпича

В моду входят и имитации кирпичной кладки. По сути это бетонная плитка, имитирующая разные фактуры и размеры кирпича. Толщина и линейные размеры плитки-кирпичика зависит коллекции. И выбор здесь огромный.


Самые доступные коллекции выпускаются в белом цвете. Они и самые дешевые — от 20 рублей за «квадрат». Дороже всего обходятся декоративная плитка, имитирующая ригельный кирпич (удлиненные и более узкие кирпичики) — у разных производителей стоимость на нее начинается от 40 рублей. Общий бюджет такого фасада будет складываться из стоимости плитки, клея, фуги и услуг строителя (от 25 рублей за «квадрат»).





Гибкий клинкер

Есть на рынке еще один интересный продукт — эластичный или гибкий клинкер. Изготавливается он на основе клинкерной смеси (каолиновая глина, шамот, кварцевый песок, неорганические пигменты плюс функциональные добавки). Материал морозостойкий (200 циклов), водопоглощение — 1.5%, устойчив к ультрафиолету. Срок эксплуатации более 20 лет.


Фото: Дмитрий Шутов

Его применяют как для облицовки стен в интерьере, так для отделки фасадов. Размеры плиток — 240×71 мм, толщина — до 5 мм.

Гибкий кирпич достаточно легко устанавливается на любые типы поверхностей без длительной и дорогостоящей подготовки к монтажу. Он легкий (вес одного метра квадратного составляет 3,5−4,5 кг), не дает дополнительной нагрузки на конструкцию здания и прочно закрепляется на утеплители из пенопласта или минеральной ваты. За счет своей эластичности легко ложится на углы и любые изгибы.


Фото: Дмитрий Шутов

Резка плитки производится с помощью канцелярского ножа. Работа с гибким кирпичом, как правило, не предусматривает применение межшовных затирок, так как сам клеящий состав будет выполнять эту функцию — швы достаточно обработать кистью.

Интересная разновидность — гибкий кирпич на стеклосетке: готовый блок кирпичной кладки размером 1000×500мм на стеклосетке для быстрого монтажа на внутренних и наружных поверхностях.


Фото: Дмитрий Шутов

Стоимость 18−25 рублей за стандартный формат кирпича 250×71 мм и 25−30 за «ригельный» кирпич 490×35 мм. Монтаж — от 12−15 рублей за «квадрат».

Имитация дерева

Имитацией бруса теперь никого не удивишь — это один из самых распространенных видов фасадной отделки для каркасных домов. Куда реже встречаются фасады, обшитые фиброцементной доской.


Фото: eternit.ru

Материал не новый, но у нас его себе могут позволить не все — цены на него многим покажутся запредельно высокими. И тем не менее, про него стоит рассказать. Хотя бы потому, что он отлично выглядит, практичен. Срок службы — 50 лет.

В отличие от дерева он не рассыхается и не темнеет, не требует покраски каждые 3−4 года, не деформируется, как пластик. В его составе четыре основных компонента: цемент, песок, бумажная целлюлоза и вода.


Фото: eternit.ru

Cedral сочетается со всеми натуральными материалами — кирпичом, природным камнем, металлом и стеклом.

Монтируется по системе «шип-паз» и внахлест с помощью кламмеров без видимых точек крепления на деревянный или металлический каркас. Допускается вертикальный монтаж досок.


Фото: eternit.ru

Отметим, что в Беларуси фиброцементный сайдинг не производят. Его завозят к нам из Бельгии, Литвы. Стоимость материала — от 40 рублей за квадратный метр. Стоимость такого фасада «под ключ» — 40 рублей за «квадрат».

***

Стоит отметить, что все имитации обходятся гораздо дешевле своих оригиналов. Например, самый дешевый украинский клинкерный кирпич будет стоить примерно 65 рублей за «квадрат». И это без учета укладки.

 
 
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