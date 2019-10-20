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«Беларусь - это 10 из 10». Интервью с самым романтичным музыкантом нашей сцены

21.10.2019 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«„Центрос“ — зашибись. Ну или надо какой-то бар рокерский», — пишет нам Андрей Стратокастер, когда пытаемся выбрать место интервью. В итоге встречаемся в пять вечера пятницы в Doodah King. Играет олдскульный рокешник и пока еще нет никого: только мы, несколько барменов и список вопросов, которые ждут своего часа. 16 сентября у «Блеска Бати» вышел третий альбом «Ковбои тоже плачут» — и уже просто невозможно не замечать этот феномен на нашей андеграундной сцене. Говорим с музыкантом в ковбойской шляпе и сапогах о важном: музыке, корпоративах и любви, конечно же.


О музыке, новом альбоме и творчестве

— Тебя называют музыкантом новой белорусской волны. А ты бы как себя назвал?

— Я не слушаю белорусскую музыку, не знаю, что такое белорусская новая волна. Куда меня относят, мне на самом деле все равно.

Своим творчеством я просто выражаю свои чувства. Как и все, наверное. У меня нет цели делать актуальную музыку. Я вдохновляюсь старыми зарубежными и советскими группами. Например, мне нравятся группы «Зоопарк» и AC/DC.

—  О чем ты поешь?

— Я пою о простом, но в то же время о сложном. Люди чуть-чуть забыли слово «любовь». Мне нравится писать песни про женщин, про рок-н-ролл…

— То есть «красная помада, страсть и рок-н-ролл» — это не какие-то шаблонные вещи, ты реально по этому тащишься?

—  Да, конечно. Я описывал женщину. Не определенно какую-то, а просто ту, которая мне бы понравилась очень сильно.

— Твой прошлый альбом «Когда рок на горе свиснет» (по задумке автора писать надо «свиснет», от слово «свисать». — Прим. TUT.BY), как мне кажется, был больше дерзким. Ты показывал себя, как пофигиста, который «не останется один», даже если его бросила девушка. Сейчас как будто брутальный мужик начал раскрываться. Почему?

—  На самом деле там не сильный переход. Все песни плюс-минус об одном и том же — о неразделенной любви. Но я согласен, что именно последний альбом получился более сентиментальным, может быть, нежным. Может быть, я стал более ранимым. Тогда чувствовал себя более уверенным.


— Если у тебя все песни об одном и том же, не боишься, что образ изживет себя?

— Не думаю. Когда я достигну цели — обрету взаимную любовь, — может, начну писать о чем-то другом. И так пытаюсь чуть разнообразить музыку. Прошлые песни были больше о мотоциклах, сейчас ковбойская тематика присутствует. Заранее я не планирую о чем буду писать. Начинаю — и оно само идет.

— Я кайфую от того, что у тебя песни про мирское. Вот, например: «Я взял билет в туалет. Белый паровоз тебя увез — тебе сейчас совсем не до любви. Тебе не до любви». Это из реальной жизни история?

— Эта песня, кстати, отличается от моего репертуара! Обычно я пишу о любви, одиночестве, алкоголе, а тут… Моя подруга сказала, что у нее болит живот. Это не была диарея, но рабочее название песни было именно такое. Я просто начал что-то играть на гитаре, прокручивать в голове, как это можно описать помягче… Ну такая тема — не очень принято про нее говорить.

— Как происходит процесс записи?

— У меня дома есть портастудия Yamaha восьмидорожечная, записываю все на кассеты. Сначала просто играю на гитаре — допустим, в парке. Придумываются песни. Записываю гитары, барабаны, бас — все сам, потом добавляю текст.


Мне кажется, залог творчества — это любовь. Влюбился — начал писать песни.

— Очевидно, что ты делаешь «старомодное» музло. Только у тебя это как будто от души, а молодые ребята сейчас нарочно записывают свои треки «под 90-е»: те же 20-летние  

 
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