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«Беларусь - это 10 из 10». Интервью с самым романтичным музыкантом нашей сцены
Источник материала: Tut.by
«„Центрос“ — зашибись. Ну или надо какой-то бар рокерский», — пишет нам
О музыке, новом альбоме и творчестве
— Тебя называют музыкантом новой белорусской волны. А ты бы как себя назвал?
— Я не слушаю белорусскую музыку, не знаю, что такое белорусская новая волна. Куда меня относят, мне на самом деле все равно.
Своим творчеством я просто выражаю свои чувства. Как и все, наверное. У меня нет цели делать актуальную музыку. Я вдохновляюсь старыми зарубежными и советскими группами. Например, мне нравятся группы «Зоопарк» и AC/DC.
— О чем ты поешь?
— Я пою о простом, но в то же время о сложном. Люди чуть-чуть забыли слово «любовь». Мне нравится писать песни про женщин, про рок-н-ролл…
— То есть «красная помада, страсть и рок-н-ролл» — это не какие-то шаблонные вещи, ты реально по этому тащишься?
— Да, конечно. Я описывал женщину. Не определенно какую-то, а просто ту, которая мне бы понравилась очень сильно.
— Твой прошлый альбом «
— На самом деле там не сильный переход. Все песни плюс-минус об одном и том же — о неразделенной любви. Но я согласен, что именно последний альбом получился более сентиментальным, может быть, нежным. Может быть, я стал более ранимым. Тогда чувствовал себя более уверенным.
— Если у тебя все песни об одном и том же, не боишься, что образ изживет себя?
— Не думаю. Когда я достигну цели — обрету взаимную любовь, — может, начну писать о чем-то другом. И так пытаюсь чуть разнообразить музыку. Прошлые песни были больше о мотоциклах, сейчас ковбойская тематика присутствует. Заранее я не планирую о чем буду писать. Начинаю — и оно само идет.
— Я кайфую от того, что у тебя песни про мирское. Вот, например: «Я взял билет в туалет. Белый паровоз тебя увез — тебе сейчас совсем не до любви. Тебе не до любви». Это из реальной жизни история?
— Эта песня, кстати, отличается от моего репертуара! Обычно я пишу о любви, одиночестве, алкоголе, а тут… Моя подруга сказала, что у нее болит живот. Это не была диарея, но рабочее название песни было именно такое. Я просто начал что-то играть на гитаре, прокручивать в голове, как это можно описать помягче… Ну такая тема — не очень принято про нее говорить.
— Как происходит процесс записи?
— У меня дома есть портастудия Yamaha восьмидорожечная, записываю все на кассеты. Сначала просто играю на гитаре — допустим, в парке. Придумываются песни. Записываю гитары, барабаны, бас — все сам, потом добавляю текст.
Мне кажется, залог творчества — это любовь. Влюбился — начал писать песни.
— Очевидно, что ты делаешь «старомодное» музло. Только у тебя это как будто от души, а молодые ребята сейчас нарочно записывают свои треки «под 90-е»: те же 20-летние
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