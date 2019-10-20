Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 октября из-за тумана

Источник материала: Ежедневник





Во вторник, 22 октября, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории страны ожидается туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем – от + 14 по северу до 22 градусов тепла по югу страны.