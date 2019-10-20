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МИД предупреждает белорусских туристов о протестных акциях в Ливане

21.10.2019 18:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МИД предупреждает белорусских туристов о протестных акциях в Ливане
БЕЛТА

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Беларуси при планировании своих поездок учитывать продолжающиеся акции протеста в Ливане, которые привели к беспорядкам и нарушению транспортного сообщения в Бейруте.

Об этом говорится в заявлении ведомства на официальных страницах в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

Граждан, которые уже находятся на территории Ливана, в министерстве убедительно просят сообщить о своем местонахождении в консульскую службу посольства Беларуси в Сирии по телефонам +963116118097 и +963116118098.

"По вопросам вылета в Республику Беларусь целесообразно заблаговременно связываться с представительствами соответствующих авиаперевозчиков", - обратили внимание в МИД. Там также напомнили телефон представительства авиакомпании "Белавиа" в Бейруте: +9613908412.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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БЕЛТА Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Беларуси при планировании своих поездок учитывать...
 
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