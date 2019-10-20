Опять погода бьет рекорд?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В СМИ снова появилась информация о рекордах, на этот раз «максимальных». Как обстоят дела в Ганцевичах?

Татьяна Бурмистрова, начальник Ганцевичской метеорологической станции рассказала, что за период с 1970 по 2019 г. фиксация температуры 20°С и более – не редкость. Этот год не стал рекордным. Высокие показатели были зафиксированы ранее: 14 октября 1993 года, когда температура днем достигла 24,3°С, а также 3 и 4 октября 1999 года, где термометр зафиксировал 24,5°С и 25,5°С соответственно. Рекордность 2019 года скорее состоит в том, что период «бабьего лета», как его принято называть в народе, весьма продолжительный в сравнении с предыдущими.

К слову, предварительный прогноз погоды обещает сохранить тепло до конца этой неделе. Однако уже завтра по Брестской области будет объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана.

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