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ЦИК аккредитовал более 330 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов в парламент
21.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ЦИК аккредитовал более 330 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщили
«Продолжается формирование миссии от СНГ. На сегодня Центральной комиссией Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов аккредитованы 332 международных наблюдателя от СНГ», — рассказали в штабе, добавив, что миссия продолжает мониторинг подготовки выборов. 16 октября глава миссии Сергей Лебедев посетил окружную избирательную комиссию Логойского избирательного округа №75. Долгосрочные наблюдатели от СНГ с 14 по 18 октября посетили избирательные округа Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска, где ознакомились с работой окружных и участковых избиркомов. Основное внимание было уделено завершившемуся этапу регистрации кандидатов в депутаты.
Члены миссии присутствовали на заседаниях окружных избирательных комиссий при регистрации кандидатов и отмечают, что для всех кандидатов были созданы одинаковые правовые условия, применялись единые требования. Заседания проходили организованно, в присутствии потенциальных кандидатов в депутаты, наблюдателей, представителей СМИ. Из 560 зарегистрированных кандидатов более 60% представляют политические партии, что, по мнению наблюдателей, обеспечит конкуренцию различных политических взглядов на выборах.
После формирования участковых избирательных комиссий проходят тренинги для их руководящего состава.
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ЦИК аккредитовал более 330 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщили БЕЛТА в...
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