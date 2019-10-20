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ЦИК аккредитовал более 330 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов в парламент

21.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ЦИК аккредитовал более 330 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов в парламент

ЦИК аккредитовал более 330 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

«Продолжается формирование миссии от СНГ. На сегодня Центральной комиссией Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов аккредитованы 332 международных наблюдателя от СНГ», — рассказали в штабе, добавив, что миссия продолжает мониторинг подготовки выборов. 16 октября глава миссии Сергей Лебедев посетил окружную избирательную комиссию Логойского избирательного округа №75. Долгосрочные наблюдатели от СНГ с 14 по 18 октября посетили избирательные округа Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска, где ознакомились с работой окружных и участковых избиркомов. Основное внимание было уделено завершившемуся этапу регистрации кандидатов в депутаты.

Члены миссии присутствовали на заседаниях окружных избирательных комиссий при регистрации кандидатов и отмечают, что для всех кандидатов были созданы одинаковые правовые условия, применялись единые требования. Заседания проходили организованно, в присутствии потенциальных кандидатов в депутаты, наблюдателей, представителей СМИ. Из 560 зарегистрированных кандидатов более 60% представляют политические партии, что, по мнению наблюдателей, обеспечит конкуренцию различных политических взглядов на выборах.

После формирования участковых избирательных комиссий проходят тренинги для их руководящего состава.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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ЦИК аккредитовал более 330 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщили БЕЛТА в...
 
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