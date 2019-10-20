Не словами, а делами. Вороновцы приняли участие в республиканской экологической акции «Чистый лес»

Источник материала: Вороновская газета





В лесах страны в минувшую субботу прошла генеральная уборка. 3 500 кубометров вывезенного мусора — таковы итоги республиканской акции «Чистый лес», проводимой Министерством лесного хозяйства. По предварительным подсчетам, в ней приняли участие свыше 40 000 добровольцев. Среди них — более 220 жителей Вороновщины. Активно включились в акцию трудовые коллективы Вороновской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей, районного отдела Следственного комитета и Вороновского района газоснабжения. К белорусам, обеспокоенным сохранением окружающей среды, причисляют себя учащиеся ГПТК и школьники.

Волонтеры отряда «Импульс» Клайшанской школы очистили от бытового мусора 10 га лесополосы вдоль дороги Гирки-Солтанишки. В течение нескольких часов учащиеся 5-8 классов Дотишской школы помогали Радунскому лесничеству в ликвидации несанкционированных свалок в лесу около д. Киванцы. Около 30 ребят из Беняконской СШ субботний день посвятили уборке в лесном массиве около аг. Больтиники. Вороновские, заболотские, погородненские и многие другие старшеклассники также откликнулись на просьбу местных лесничеств. Жирмунские, к примеру, начисто убрали территорию в 2,5га. А вот трокельские школьники были заняты посадкой хвойных деревьев. Надо сказать, вороновчане помогли лесоводам района дополнить лесные культуры на территории около 3,7 га. Похвальная инициатива!

К слову, в этом году особый акцент акции «Чистый лес» был сделан на работу с молодежью. Дети видят, как непросто наводить порядок в лесу, и понимают, как себя вести, чтобы такого не было. Самые активные ребята, принявший участие в акции, получат от лесохозяйственных учреждений символический сувенир, а в каждой области будут определены три наиболее активные школы, которые станут обладателями сертификатов на новогодние деревья.































































Галина ШЛЕМПО.