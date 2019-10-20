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Кандидаты зарегистрированы. Агитация началась

21.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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17 октября состоялось заседание окружной избирательной комиссии Столбцовского избирательного округа № 70 па выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Члены избирательной комиссии рассмотрели вопрос о регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, о бюллетене на выборах, о способах информирования избирателей о доходах и имуществе кандидатов в депутаты и распределении эфирного времени для выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Рассмотрев и проанализировав подписные листы кандидатов в депутаты, окружная избирательная комиссия Столбцовского избирательного округа № 70 сообщает, что кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь зарегистрированы:

ЛЫСЁНКОВ Николай Николаевич, 1979 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживающий в г. Столбцы, член партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»;

МАМАЙКО Иван Андреевич, 1974 года рождения, начальник отдела внутренних дел Столбцовского районного исполнительного комитета, проживающий в г. Столбцы, беспартийный;

МАТЮШИЧЕВ Егор Альбертович, 1983 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживающий в г. Минск, член Либерально-демократической партии;

ПАШКЕВИЧ Александр Михайлович, 1967 года рождения, директор открытого акционерного общества «Столбцовская ПМК», проживающий в г. Столбцы, беспартийный.

Также была проведена жеребьевка по распределению эфирного времени на телевидении и радио. Выступления кандидатов состоятся в следующем порядке:

Кандидаты зарегистрированы. Агитация началась

Свою предвыборную программу претенденты на место в парламенте могут опубликовать либо в одной из республиканских газет, либо в областной газете, либо в районных газетах (в тех, что издаются на территории округа). Текст кандидаты должны предоставить в СМИ не позже 27 октября.

«НН».

 


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Теги: Минск
 
 
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17 октября состоялось заседание окружной избирательной комиссии Столбцовского избирательного округа № 70 па выборам депутата Палаты представителей Национального...
 
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