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«За безопасность вместе!»

21.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 16 октября по 1 ноября по всей стране проходят мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в рамках республиканской акции «За безопасность вместе!».

Цель акции — снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Мероприятия акции направлены на повышение уровня безопасности населения, активизацию пожарно-профилактической работы, анализ ее эффективности и оценку готовности территорий и домовладений граждан к осенне-зимнему пожароопасному периоду.

Работники МЧС посещают по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов, семьи, в которых дети находятся в социально-опасном положении, дают разъяснения и рекомендации по повышению пожарной безопасности жилищ. Проходят совместные рейды, обмен информацией, встречи с трудовыми коллективами. Работников служб жилищно-коммунального хозяйства, работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому, обучают правилам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также действиям в случае их возникновения.

Во время акции каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища.

«НН».

 


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С 16 октября по 1 ноября по всей стране проходят мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном
 
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