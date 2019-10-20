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Семью Михалевичей в Елизово считают одной из самых дружных

21.10.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Будем как папа!

В этой семье имена всех представителей сильного пола созвучны с фамилией, потому что начинаются с той же буквы: Максим, Михаил, Матвей, Марк — только Ольга, казалось бы, выпадает из общей концепции. Однако буква М присутствует и в ее имени: «Мама, мамочка», — так к ней ласково обращаются дома.

Семью Михалевичей в Елизово считают одной из самых дружных

Ольга Михалевич живет в мужском окружении и безмерно счастлива, потому что каждый из четырех ее мужчин одаряет любовью, которая бумерангом возвращается и к ним. Женщина работает заведу-ющей отделом магазина «Доброном», ее муж крутит баранку в «Белшине-агро», а, приходя домой, оба превращаются в родителей любознательных, подвижных, озорных мальчишек.

Собраться вместе удается нечасто, графики работы не совпадают, но недолгие часы совместного досуга проходят весело и интересно. Мальчишки любят порыбачить с папой и дедушкой. Самый большой улов — лещ весом 1445 г, но и при отсутствии рыбацкой удачи время, проведенное с родными людьми, обогащает в равной мере всех. А когда ребятам хочется самим приготовить ужин, они предлагают отцу: «Пойдем жарить сосиски». И это немудреное блюдо, приготовленное не на привычной кухне, а во дворе, кажется им чрезвычайно вкусным: во время готовки и самой трапезы происходит общение двух поколений.

Дети с юных лет видят, как мама с папой трудятся по хозяйству. Оно немаленькое, зато даже самый младший без   проблем покормит кур и ответит на вопрос, чем утка отличается от индюка, не боится коровы и поросенка. Марку 4 года, ходит в детский сад, любит играть с машинками, а когда мама затевает выпечку, бежит на кухню, чтобы снять пробу с теста. Третьеклассник Матвей сообщил, что на днях ему исполнилось 9 лет. Он занимается танцами. Двенадцатилетний Михаил самый старший, а потому серьезный и рассудительный: как же, малышам нужно все растолковать, научить всему, что умеешь. А умеет он немало. Например, играет на аккордеоне, рисует, осваивает технику гравировки, занимается резьбой по дереву и выжиганием, ремонтирует братьям игрушки. Словом, достойный сын отца, который своими руками построил дом и сам делает в нем ремонт любой сложности. А вот фотографироваться не любит, предпочитая заняться чем-то более полезным. Поэтому на семейном фото, которое вы видите, отца нет. Не мужское это дело — красоваться перед фотокамерами, считает Максим.

Хоть мальчики разного возраста, но умеют организовать общую игру. Втроем можно быстрее собрать картинку из пазлов, легче ухаживать за хомячками. Неудивительно, что во дворе у Михалевичей всегда оживленно: к ребятам охотно приходят соседские дети и двоюродные братья-сестры. Ведь, кроме хороших компаньонов для игр, здесь их ждут батут, бассейн, качели, песочница. Разве мало, чтобы организовать массу развлечений?

Инна Заскевич.

i.zaskevich@gzt-akray.by

 
 
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Будем как папа! В этой семье имена всех представителей сильного пола созвучны с фамилией, потому что начинаются с той же буквы: Максим, Михаил, Матвей, Марк —...
 
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