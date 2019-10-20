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«ЖАННА» — мелодрама Нового драматического театра в ГДК

21.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском ГДК состоится показ драмы «ЖАННА» Нового драматического театра города Минска.

14 ноября в Дзержинском городском доме культуры состоится показ мелодрамы по пьесе известного российского драматурга Ярославы Пулинович «Жанна». Хотя на самом деле жанр спектаклю обозначен как «кино для взрослых». По слухам, есть в этом произведении постановки режиссера Сергея Куликовского что-то и от комедии, и от драмы, и от вышеупомянутого «18+».

Это история одиночества, поиска любви взрослой состоявшейся женщины Жанны Георгиевны, у которой бизнес состоялся, а вот «с личным — привет!»

Время: 18.00.

Цена: 10.00 рублей.

Телефоны для справки: 8 (01716) 5-24-59, 6-57-93, 9-39-44.


 
Теги: Минск
 
 
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В Дзержинском ГДК состоится показ драмы «ЖАННА» Нового драматического театра города Минска.
 
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