«ЖАННА» — мелодрама Нового драматического театра в ГДК

Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском ГДК состоится показ драмы «ЖАННА» Нового драматического театра города Минска.

14 ноября в Дзержинском городском доме культуры состоится показ мелодрамы по пьесе известного российского драматурга Ярославы Пулинович «Жанна». Хотя на самом деле жанр спектаклю обозначен как «кино для взрослых». По слухам, есть в этом произведении постановки режиссера Сергея Куликовского что-то и от комедии, и от драмы, и от вышеупомянутого «18+».

Это история одиночества, поиска любви взрослой состоявшейся женщины Жанны Георгиевны, у которой бизнес состоялся, а вот «с личным — привет!»

Время: 18.00.

Цена: 10.00 рублей.

Телефоны для справки: 8 (01716) 5-24-59, 6-57-93, 9-39-44.



