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Бизнес в ЕАЭС

21.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом году ЕАЭС – пять лет. Сегодня – это пять государств и почти 200 миллионов жителей. Экономика Союза растет, производство тоже. Но показатели были не всегда такими хорошими. Странам-участницам пришлось приспосабливаться к новым условиям после вступления в организацию.

Как компании научились работать в новом экономическом пространстве и какие плоды это дало – смотрите в специальном репортаже телеканала «МИР 24».



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