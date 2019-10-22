Бизнес в ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом году ЕАЭС – пять лет. Сегодня – это пять государств и почти 200 миллионов жителей. Экономика Союза растет, производство тоже. Но показатели были не всегда такими хорошими. Странам-участницам пришлось приспосабливаться к новым условиям после вступления в организацию.