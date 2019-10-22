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Бизнес в ЕАЭС
21.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В этом году ЕАЭС – пять лет. Сегодня – это пять государств и почти 200 миллионов жителей. Экономика Союза растет, производство тоже. Но показатели были не всегда такими хорошими. Странам-участницам пришлось приспосабливаться к новым условиям после вступления в организацию.
Как компании научились работать в новом экономическом пространстве и какие плоды это дало – смотрите в
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С какими проблемами сталкиваются компании стран-участниц в работе в новом экономическом пространстве?
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