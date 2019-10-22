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Задушил и спрятал тело в карьере. Гомельчанин признался в убийстве брата
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле устанавливаются обстоятельства убийства мужчины.
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Были установлены признаки, которые косвенно указывали на убийство.
Подтвердилась причастность к преступлению родного брата мужчины. Он был задержан. 42-летний мужчина дал признательные показания.
Были проведены следственные действия с его участием, был проведен осмотр квартиры, где жили братья, и карьера, где обнаружены останки погибшего. Допрошены знакомые братьев.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По версии следствия, мужчина был убит своим братом в квартире в результате конфликта. Обвиняемый задушил брата, а затем спрятал тело в карьере недалеко от места жительства.
При проведении повторного осмотра карьера следователи обнаружили в нем два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело.
Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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Новости Беларуси. В Гомеле устанавливаются обстоятельства убийства мужчины. По информации Следственного комитета, уголовное дело по факту безвестного...
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