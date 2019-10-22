﻿ Задушил и спрятал тело в карьере. Гомельчанин признался в убийстве брата. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задушил и спрятал тело в карьере. Гомельчанин признался в убийстве брата

21.10.2019 18:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле устанавливаются обстоятельства убийства мужчины. 

По информации Следственного комитета, уголовное дело по факту безвестного исчезновения 38-летнего неработающего гомельчанина было возбуждено в августе 2019 года. 

Были установлены признаки, которые косвенно указывали на убийство. 

Подтвердилась причастность к преступлению родного брата мужчины. Он был задержан. 42-летний мужчина дал признательные показания. 

Были проведены следственные действия с его участием, был проведен осмотр квартиры, где жили братья, и карьера, где обнаружены останки погибшего. Допрошены знакомые братьев. 

Задушил и спрятал тело в карьере. Гомельчанин признался в убийстве брата
Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

По версии следствия, мужчина был убит своим братом в квартире в результате конфликта. Обвиняемый задушил брата, а затем спрятал тело в карьере недалеко от места жительства. 

При проведении повторного осмотра карьера следователи обнаружили в нем два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело. 

Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

По уголовному делу о смерти жительницы Волковыска задержан ее 32-летний сын (читать далее).   

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гомеле устанавливаются обстоятельства убийства мужчины.  По информации Следственного комитета, уголовное дело по факту безвестного...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД предостерегает белорусов, едущих в Ливан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика