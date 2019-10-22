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«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

21.10.2019 18:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Истории сотрудничества Беларуси и Кубы более полувека. 22 октября в нашу страну с официальным визитом прибудет кубинский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба государства объединяет не только дружба, но и общий взгляд на международную политическую повестку. Обе страны являются членами Движения неприсоединения, Остров Свободы активно поддерживает Беларусь во вступлении во Всемирную торговую организацию.

«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

Кстати, что касается экономики, то в этом направлении резерв для развития колоссален – уверены эксперты. Товарооборот за 2018 год составил 17 миллионов долларов. Причем 15 из них на счету белорусских поставщиков.

«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
У нас есть большой интерес наших предприятий к кубинским партнерам, к кубинскому рынку. Куба помогает нам продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна, в Латинскую Америку. Там хорошо знают нашу продукцию. Именно поэтому мы традиционно, например, участвуем в Гаванской выставке. В этом году 8 наших предприятий в ноябре представят свою продукцию в Гаване. А бизнес-делегация – это примерно 20 бизнесменов.

«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

Рикардо Кабрисас Руис, вице-президент правительства Кубы:
У нас отличные отношения с Беларусью в политическом плане. Однако хотелось бы улучшить отношений в торгово-экономическом, финансовом планах и в сотрудничестве в целом.

Очень важный вектор наших взаимоотношений – сельское хозяйство, здравоохранение, экспорт услуг, биотехнологии, фармацевтика, машиностроение. Я думаю, что вообще существует огромный потенциал для того, чтобы сотрудничать на взаимовыгодной основе.

У Кубы есть закон об инвестициях – это часть концепции страны по социально-экономическому развитию. Эффективное участие иностранного капитала предполагает ряд преференций для тех, кто примет решение инвестировать на Кубе.

Официальный визит в Беларусь станет частью турне кубинского лидера по европейским странам. Кстати, Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы, выборы прошли чуть менее двух недель назад. Должности президента и премьер-министра появились на Острове Свободы в результате референдума, который прошел в минувшем феврале. 

«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

Люди в материале: Владимир Улахович, Рикардо Кабрисас Руис
 
 
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Новости Беларуси. Истории сотрудничества Беларуси и Кубы более полувека. 22 октября в нашу страну с официальным визитом прибудет кубинский лидер, сообщили в...
 
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