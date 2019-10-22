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Девушка нашла под подушкой у парня фото бывшей. Он ещё никогда так не смеялся

21.10.2019 18:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка чуть не рассталась со своим парнем из-за нелепой ошибки.  

О своем казусе девушка рассказала в Twitter. Однажды Джои ночевала у возлюбленного, перевернула подушку и увидела фото девушки, которая выглядела счастливой.  

Целую ночь Джои не могла уснуть и думала, кто эта девушка на фото. К утра было принято решение, что это бывшая молодого человека и он хранит ее фото под подушкой.   

Девушка нашла под подушкой у парня фото бывшей. Он ещё никогда так не смеялся
Фото: instagram.com/jrouncey

Британка призналась, что рассказала маме и друзьям об этой ситуации. Они посоветовали Джои рассказать парню о том, что ее волнует.  

«Я написала ему целое эссе о том, что нам нужно время, чтобы решить эту ситуацию, не нужно торопить события и так далее».  

Когда от молодого человека пришел ответ – Джои была шокирована. Фото девушки – это этикетка от матраса. На ней была изображена счастливая пара.  

Девушка нашла под подушкой у парня фото бывшей. Он ещё никогда так не смеялся
Фото: twitter.com/jrouncey

«Я вышла из душа и обнаружила, что он прислал эту фотографию. Я хотела провалиться под землю».  

Молодого человека рассмешила эта история, пара до сих пор вместе хохочет над ней.  

История Джои стала вирусной. Интернет-пользователи отметили, что реакция девушки оказалась неожиданной. А парню посоветовали использовать более плотные наволочки.  

Прошло 20 лет. Студентка увидела преподавательницу на своём детском фото из роддома (читать далее).  

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Девушка чуть не рассталась со своим парнем из-за нелепой ошибки.   О своем казусе девушка рассказала в Twitter. Однажды Джои ночевала у возлюбленного, перевернула...
 
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