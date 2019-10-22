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Новости экономики за 21.10.2019

21.10.2019 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменения климата влияют на мировые финансовые рынки, где за рубежом востребовано белорусское сухое молоко и как изменится реальная зарплата в 2020 году по прогнозам правительства? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ЗАРПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ ПЕРЕСЧИТАНЫ

Правительство Беларуси, с учетом поручения главы государства, обновило прогноз по росту экономики на 2020 год с 2,5 до 2,8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 21.10.2019

Увеличенный рост будет достигаться за счет IT-сферы, дефицитного бюджета, роста зарплаты и зарубежных инвестиций. Планируется, что реальная зарплата в 2020 году вырастет на 2,5 %. Почти 2 миллиарда рублей дополнительно направят на зарплаты бюджетникам. По базовому сценарию развития экономики около 15 миллиардов рублей позволит обеспечить соотношение зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом на уровне 80 %.

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Новости экономики за 21.10.2019

Сливочное масло в лидерах экспорта молочной продукции за рубеж по результатам биржевой торговли. Продали продукта на 80 миллионов рублей с начала года. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Стратегическим рынком сбыта остается Россия: спрос стабильный, связи наработаны, удобная логистика. В три раза увеличились поставки сухого молока за рубеж. Здесь наряду с Россией лидером по закупкам стал Казахстан.

Новости экономики за 21.10.2019

Новости экономики за 21.10.2019

Новости экономики за 21.10.2019

Новости экономики за 21.10.2019

Что касается немолочного экспорта, то самыми востребованными товарными позициями стали мука и рапсовое масло. География продаж по сравнению с молочкой более широкая. Например, рапсовое масло поставляется преимущественно в страны Прибалтики, а тройка крупнейших покупателей муки – это Молдова, Россия и Украина.

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Новости Беларуси. Как изменения климата влияют на мировые финансовые рынки, где за рубежом востребовано белорусское сухое молоко и как изменится реальная...
 
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