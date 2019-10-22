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Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Деловую часть визита делегация Свердловской области продолжила на встрече бизнес-кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь Беларусь предложила обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Универсиады, которая пройдёт в этом городе в 2023 году. Обсуждались и проекты по кооперации между предприятиями регионов.
Пример такого сотрудничества – совместное производство дизельного двигателя для БелАЗа. Опытный образец прошёл заводские испытания, сейчас идёт вторая фаза – эксплуатация новинки в различных погодных условиях на одном из карьеров в Свердловской области.
Пётр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
Пётр Скорцов, генеральный директор уральского дизельно-моторного завода группы «Синара»:
Также в планах российских и белорусских промышленников – модернизация Уральского автомобильного завода и в перспективе – более тесное сотрудничество с МАЗом.
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Новости Беларуси. Деловую часть визита делегация Свердловской области продолжила на встрече бизнес-кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь...
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