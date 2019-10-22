﻿ Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга

21.10.2019 17:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Деловую часть визита делегация Свердловской области продолжила на встрече бизнес-кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга

Здесь Беларусь предложила обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Универсиады, которая пройдёт в этом городе в 2023 году. Обсуждались и проекты по кооперации между предприятиями регионов.

Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга

Пример такого сотрудничества – совместное производство дизельного двигателя для БелАЗа. Опытный образец прошёл заводские испытания, сейчас идёт вторая фаза – эксплуатация новинки в различных погодных условиях на одном из карьеров в Свердловской области.

Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга

Пётр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
К концу этого года, 2020-го, мы отрапортуем и примем управленческое решение по изготовлению опытно-промышленной партии. В пределах 5-10 машин на следующий период: 2020-2021 год.

Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга

Пётр Скорцов, генеральный директор уральского дизельно-моторного завода группы «Синара»:
У нас есть ещё линейка двигателей М-150, который производит завод Пауэрзвезда, его мы видим на 90-тонном БелАЗе: на следующий год в дизель-поршневом исполнении, а через год – уже в газовой версии.

Также в планах российских и белорусских промышленников – модернизация Уральского автомобильного завода и в перспективе – более тесное сотрудничество с МАЗом.

Люди в материале: Петр Пархомчик, Пётр Скорцов
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Деловую часть визита делегация Свердловской области продолжила на встрече бизнес-кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Шумилинской районной гимназии открыта школа инжинеринга и робототехники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика